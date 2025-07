EURO 2025 | Italia – Inghilterra una semifinale storica per le azzurre

Le azzurre a un passo dalla leggenda: sfida alla campionessa d’Europa in carica Stasera, martedì 22 luglio, la Nazionale italiana femminile di calcio scende in campo per un appuntamento che potrebbe riscrivere la storia. Allo Stade de Genève va in scena la semifinale di UEFA Women’s Euro 2025: di fronte, l’Inghilterra campione in carica. In . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - EURO 2025: Italia – Inghilterra, una semifinale storica per le azzurre

In questa notizia si parla di: euro - inghilterra - semifinale - azzurre

Houghton sul perché l’Inghilterra può difendere il loro trofeo euro - Notizia fresca giunta in redazione: L’Inghilterra inizia la loro campagna Euro il 5 luglio e sono tra i favoriti a vincere il trofeo quest’estate.

Inghilterra 6-1 Galles – Risultato del rapporto e obiettivi come leonesse Spot in Euro 2025 Knockouts - 2025-07-13 23:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Inghilterra ha prodotto una scintillante performance attaccante per sconfiggere il Galles 6-1 e prenotare il loro posto negli euro 2025 knockout.

Euro femminile 2025: Francia 2-1 Inghilterra - 2025-07-05 23:11:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La Francia ha superato l’Inghilterra nel loro scontro Euro 2025 di apertura, ottenendo una vittoria per 2-1 in una partita che ha visto il dramma, i gol non consentiti e una raffica di occasioni in ritardo per le leonesse.

Le azzurre alla ricerca dell’opera perfetta per battere le campionesse in carica e raggiungere la finale dell’Europeo Questa sera ore 21:00, Girelli e compagne sfideranno l’Inghilterra in una semifinale che spalancherebbe le porte per una storica finale. F Vai su Facebook

L'Inghilterra è ancora temibile, ma per le #Azzurre esiste un minimo margine. La preview della semifinale di domani contro le campionesse d’Europa in carica. ? @Sebastiano_M64 #WEURO2025 #InghilterraItalia #Nazionale Vai su X

Italia - Inghilterra, la semifinale degli Europei di calcio femminile 2025: programma, orario e dove vedere il match delle azzurre; Italia-Inghilterra femminile, semifinale Euro 2025: orario, diretta TV e streaming; Women’s Euro 2025. Italia-Inghilterra: il MAXXI di Roma diventa Case Azzurre per seguire la semifinale!.

Italia-Inghilterra femminile, semifinale Euro 2025: orario, diretta TV e streaming - Le Azzurre, guidate dal CT Andrea Soncin, affrontano l'Inghilterra campione in carica nella semifinale de ... Segnala msn.com

Italia - Inghilterra, la semifinale degli Europei di calcio femminile 2025: programma, orario e dove vedere il match delle azzurre - Martedì 22 luglio, l'Italia del calcio femminile si gioca un posto nella storia in semifinale ai Campionati Europei 2025 contro l'Inghilterra. olympics.com scrive