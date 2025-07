Estra rafforza il legame con la Fiorentina e amplia la partnership fino al 2028

Arezzo, 22 luglio 2025 – ACF Fiorentina ed Estra annunciano con orgoglio un importante passo avanti nella loro storica collaborazione e. Il gruppo energetico – già Principal Partner del Club – rinnova il proprio impegno e, a partire dalla stagione 25-26, amplia la propria presenza accanto alle squadre viola diventando anche Official Main Training Kit Partner. Il logo Estra sarà presente nel fronte delle maglie allenamento della Prima Squadra Maschile, della Prima Squadra Femminile e delle due formazioni Primavera, rafforzando in modo visibile e concreto il legame tra le due realtà. Una storia lunga quindici anni quella fra Estra e Fiorentina che si conferma per le prossime tre stagioni sportive, fino a quella 20272028, all'insegna della continuità e dell'intesa.

