Estate 2025 al top con il bikini di Desigual | ora a metà prezzo con le offerte del giorno

L’estate si colora di tonalità solari con una proposta che unisce estetica distintiva e praticità : il bikini arancione Desigual SwimPlaya I, attualmente oggetto di una promozione che riduce il prezzo a 17,97€. Si tratta di una riduzione significativa rispetto al prezzo di listino, ma l’aspetto economico non è il solo elemento di interesse. In un mercato dove l’offerta balneare è sempre più ampia, questo modello si distingue per una serie di dettagli che ne valorizzano l’utilizzo quotidiano. Acquista ora Un design che valorizza l’abbronzatura. La scelta di una tinta arancione brillante non è casuale: il colore è stato selezionato per esaltare la carnagione durante i mesi più caldi, adattandosi sia a chi predilige il relax in spiaggia sia a chi frequenta regolarmente la piscina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Estate 2025 al top con il bikini di Desigual: ora a metà prezzo con le offerte del giorno

In questa notizia si parla di: prezzo - estate - bikini - desigual

Mercato Juventus: se arrivasse un’offerta da 40 milioni… Può lasciare i bianconeri già in estate, fissato il prezzo per il suo addio - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus: dovesse arrivare un’offerta da 40 milioni… Potrebbe lasciare Torino già in estate, fissato il prezzo per il suo addio.

Papaya Milano Estate 2025: biglietti a prezzo scontato con ShopToday - Papaya Milano è il punto di riferimento per l’estate milanese all’Idroscalo, una location che unisce l’atmosfera di un beach club con quella di una discoteca all’aperto.

Vlahovic torna ma non resta: le tre offerte rifiutate, la proposta della Juventus e il super prezzo per l'estate - `Vlahovic sta bene`. Con queste parole in conferenza stampa, Igor Tudor ha annunciato il ritorno di Dusan Vlahovic tra i convocati e tra quelli.

Iniziamo i #presaldi in negozio e online. Tantissimi articoli ultimi disponibili non farti scappare il tuo bikini perfetto per l’estate #presaldiincorso #costumidabagno #fashion #marikamare #modamare #shoppingonline #mare @fanpiùattivi Angela Sutera Abbigl Vai su Facebook

Estate 2025 al top con il bikini di Desigual: ora a metà prezzo con le offerte del giorno; Se Ester Expósito anticipa la primavera con un abito Desigual; Stella Jean collabora con Desigual.

Estate 2025 al top con il bikini di Desigual: ora a metà prezzo con le offerte del giorno - Il bikini donna Desigual Swim_Playa I, colore arancione, è ora in offerta su Amazon a soli 17,97 €, con uno sconto del 50%. Lo riporta quotidiano.net

Moda mare estate 2022: costumi e bikini a prezzi accessibili - Non bisogna aspettare i saldi: i più trendy del momento consentono un mix di combinazioni e non superano i 30 euro. Riporta tgcom24.mediaset.it