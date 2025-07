Emergenza incendi | appello al prefetto del Pd

Allarme incendi a Castel Volturno. Lo lanciano il consigliere del Pd Antonio Portaro e il segretario cittadino dem Alessandro Buffardi che hanno inoltrato una lettera alla prefetta di Caserta, Lucia Volpe, per segnalare la drammatica escalation di incendi dolosi che si sta verificando sul. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: incendi - emergenza - appello - prefetto

"Bruciate tutto": l'appello di Hamas per attaccare Israele, maxi incendi anche in autostrada. Tel Aviv: "Emergenza nazionale" - "Bruciate tutto ciò che potete: boschi, foreste e case dei coloni", è l'appello lanciato da Hamas su diversi canali Telegram, tra cui Jenin news network.

Emergenza incendi a Salerno e nel Basso Cilento: un’estate rovente - L’estate si preannuncia infuocata, non solo per il caldo. È già scattata l’allerta incendi, come riportato dal quotidiano Il Mattino oggi in edicola.

Incendi a Gerusalemme: Hamas incita alla distruzione su Telegram, dichiarata emergenza nazionale - Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio che incoraggia i palestinesi a "bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni".

#INCENDI Le parole del prefetto dopo i roghi degli ultimi giorni tra #Napoli il #Vesuviano e l'area nord Vai su Facebook

SALENTO IN FIAMME. RIUNIONE ISTITUZIONALE SU PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL FENOMENO DIVENTATO VERA E PROPRIA EMERGENZA. IL PREFETTO NATALINO MANNO CHIAMA TUTTI AD AGIRE CONTRO GLI INCENDI; Emergenza incendi in provincia, l’appello del prefetto di Napoli; Emergenza incendi, Prefetto di Napoli: Appello ai cittadini, avere comportamento virtuoso.

Incendi in Puglia, Casili: “Una strage annunciata. Serve programmazione e applicare la legge sul fuoco prescritto” - La Puglia brucia, e con lei brucia un pezzo della nostra identità, del nostro paesaggio". Come scrive corrieresalentino.it

In Prefettura prosegue il lavoro corale per il contrasto degli incendi boschivi - In “Via XXV Luglio”, si è svolta una riunione, alla presenza del Commissario Straordinario Nue, dei rappresentanti delle Forze di Polizia ... Riporta leccenews24.it