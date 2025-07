Elezioni regionali Zaia gioca di sponda L’asse con la premier nella partita con Salvini

Roma, 22 luglio 2025 – Una risorsa politica per Matteo Salvini o piuttosto per Giorgia Meloni? Presente e futuro del governatore veneto uscente sono paradigmatici delle prospettive del centrodestra italiano ed europeo. E Luca Zaia, come del resto il ministro dell’Economi a Giancarlo Giorgetti, è paradossalmente sempre più “vicino e viceversa” alla premier Meloni piuttosto che al leader leghista Salvini. Un meloniano in verde, insomma. Il popolare doge veneto, come lo schivo ministro dell’Economia lombardo, rappresentano infatti quei ceti professionali e imprenditoriali che confidano più nell’Europa a trazione popolar-conservatrice e le sue munifiche prebende che nei vagheggiamenti di carattere nazional-suprematista professati da Matteo Salvini per tramite di Roberto Vannacci o Claudio Borghi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

