Elezioni regionali Marche 2025 | le date

Nel 2025 sono chiamati a eleggere governatori e membri del consiglio regionale gli abitanti di Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. In tutto sono oltre 17 i milioni di cittadini che potranno recarsi alle urne: per le Marche ci sono giĂ le date delle elezioni, che si terranno il 28 e il 29 settembre. L’annuncio delle date da parte del governatore Acquaroli. Schede elettorali (Imagoeconomica). Tradizionalmente le elezioni regionali si tengono in primavera. Ma quelle del 2020 si sono svolte a settembre a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid, per cui il mandato dei governatori terminerĂ in autunno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

