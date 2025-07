Elezioni regionali il vertice in notturna | i leader a casa Meloni per le candidature

Roma, 22 luglio 2025 – Le partite di cartello si giocano la notte. Anche nel centrodestra l’ennesimo vertice va in scena all’ora di cena. Non a Palazzo Chigi, stavolta. I leader si riuniscono a casa di Giorgia Meloni per definire i candidati alle Regionali: l’antipasto lo serve Antonio Tajani che, a metĂ pomeriggio, mette sul tavolo pure Milano. Propone di puntare su un civico (malgrado da tempo Maurizio Lupi desideri candidarsi alla successione di Sala) e lancia un appello ad Azione affinchĂ© si unisca alla coalizione per la sfida. Dal partito di Carlo Calenda ringraziano, fanno sapere che per il momento sostengono Sala. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

