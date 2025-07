Elettra Lamborghini in auto con la polizia | Non ho la droga Il video

Non è la prima volta che Elettra Lamborghini ride e scherza con la polizia. L'altra volta - era aprile scorso - lo aveva fatto con gli agenti che l'avevano fermata in autostrada. Ricevuta una multa, aveva replicato: "Chiuda un occhio, collega". Adesso, invece, il contesto è totalmente differente. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: elettra - lamborghini - polizia - auto

Elettra Lamborghini festeggia i 31 anni (una settimana in anticipo): il party, la torta leopardata, il look sexy - I compleanni, si sa, non si festeggiano mai in anticipo ma Elettra Lamborghini non è solita seguire le regole.

Elettra Lamborghini e Afrojack festeggiano il Re con il look abbinato - Weekend di giubilo per Afrojack ed Elettra Lamborghini. I due sono volati in Olanda per celebrare il Koningsdag, la festa nazionale dei Paesi Bassi che onora il compleanno del Re.

Elettra Lamborghini provoca i suoi ammiratori, la foto social in jumpsuit nera - Elettra Lamborghini è una delle cantanti italiane più amate dalle nuove generazioni, che ascoltano con entusiasmo le sue hit, caratterizzate da ritmi veloci e testi spensierati.

Paura a Manfredonia: distrutte sei auto, danneggiato anche un bar I roghi, in due distinti punti della città! Secondo gli inquirenti potrebbe esserci la mano dello stesso piromane Notte di paura a Manfredonia, dove poco dopo la mezzanotte di sabato i vigili del f Vai su Facebook

Elettra Lamborghini in auto con la polizia: Non ho la droga. Il video; Notte dei Serpenti, l’appello di Elettra salva-unghie e selfie in auto con la polizia locale: il racconto della cantante su Instagram; Elettra Lamborghini alla Notte dei serpenti, ma prima scherza con la polizia locale.

Elettra Lamborghini, malore in auto: come sta?/ "Me la sono vista ... - Elettra Lamborghini, malore in auto: la cantante svela sui social come sta e cos'è successo. Si legge su ilsussidiario.net

Elettra Lamborghini, malore in auto: «Me la sono vista brutta» - Lo sa bene Elettra Lamborghini che, nonostante sia continuamente in viaggio per questioni lavorative è costretta ad affrontare situazioni non proprio semplici. Lo riporta corriereadriatico.it