Edda e Luca morti nell’incidente in moto il grande dolore | Persone fantastiche

Ravenna, 22 luglio 2025 – Si susseguono i messaggi di cordoglio dopo la morte della 55enne Edda Gaudenzi e del 57enne Luca Cantagalli, di Massa Lombarda, vittime dello schianto in moto contro un’auto avvenuto domenica mattina in via Madonna di Genova, alle porte di Cotignola. “La notizia mi ha sconvolto – dice Sergio Zagonara, titolare del ristorante-pizzeria ‘Ellepi’ –, non solo perché io e Luca abbiamo ‘fatto’ i bambini assieme, ma anche perché mio figlio è un carissimo amico di Lorenzo, figlio di Edda e Luca. Era una famiglia meravigliosa. Edda era una donna di grande sensibilità, impegnata nel sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Edda e Luca morti nell’incidente in moto, il grande dolore: “Persone fantastiche”

