Ecco la nuova Rete odontoiatrica delle Marche | cure più appropriate e accessibili

Ancona, 22 luglio 2025 — Garantire cure odontoiatriche appropriate e accessibili anche a chi vive condizioni di fragilità clinica o sociale, rispondere tempestivamente alle urgenze e tutelare la salute orale dei più piccoli: sono queste le priorità della nuova Rete odontoiatrica regionale marchigiana. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi a Palazzo Raffaello, dove il vicepresidente e assessore alla Sanità , Filippo Saltamartini, insieme alla direttrice dell’Agenzia regionale sanitaria Flavia Carle e a Marco Messi, direttore dell’Uoc di Odontostomatologia e Chirurgia orale dell’Ast di Ancona, ha illustrato le caratteristiche di un progetto che ambisce a riorganizzare l’intero sistema pubblico odontoiatrico regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco la nuova Rete odontoiatrica delle Marche: cure più appropriate e accessibili

Presentata la rete odontoiatrica regionale, l'obiettivo è garantire cure appropriate e accessibili ai pazienti con fragilità cliniche e sociali - Garantire la presa in carico delle persone con fragilità cliniche e sociali, gestire tempestivamente le urgenze odontoiatriche e garantire la tutela dell’età evolutiva.

