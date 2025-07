ea sports fc 26 electronic arts pubblica il video gameplay deep dive in italiano

Electronic Arts ha pubblicato il nuovo video Deep Dive di EA Sports FC 26, e questa volta ha una marcia in più: per la prima volta, il contenuto è stato doppiato interamente in italiano, grazie alla partecipazione del content creator Hollywood285 (Nello Nigro), figura nota tra gli appassionati della serie. Il filmato esplora nel dettaglio tutte le principali innovazioni del gameplay, molte delle quali nate dai suggerimenti della community, offrendo una panoramica chiara e accessibile anche al pubblico italiano. Tra le novità più importanti spiccano le nuove impostazioni di gioco predefinite. La modalità Competitiva è pensata per le sfide online e per Ultimate Team, con azioni più rapide, portieri reattivi e un controllo diretto del ritmo partita. 🔗 Leggi su Game-experience.it

