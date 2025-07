È morto Ozzy Osbourne

, aveva 76 anni. Lo comunica la famiglia, “È con più tristezza di quanto le parole possano esprimere che dobbiamo comunicare che il nostro amato Ozzy Osbourne è morto questa mattina. Era con la sua famiglia e circondato dall'amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento”. Firmato la moglie Sharon e i figli Aimee, Kelly, Jack e Louis. Senza il Principe delle tenebre, la musica heavy metal non esisterebbe. Non esisterebbe senza i Black Sabbath, che il cantante ha fondato nel ’68 con il chitarrista Tony Iommi, il bassista Geezer Butler e il batterista Bill Ward. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

