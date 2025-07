È morto Ozzy Osbourne | lo storico cantante dei Black Sabbath aveva 76 anni

BIRMINGHAM – E’ morto Ozzy Osbourne. Lo storico cantante dei Black Sabbath aveva 76 anni. La notizia è stata data dai suoi familiari con un comunicato che recita quanto segue: «È con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina. Era con la sua famiglia e circondato dall’amore». L’ultimo live Ozzy lo aveva tenuto meno di tre settimane fa al Villa Park di Birmingham per salutare il pubblico prima del ritiro definitivo (l’artista aveva da tempo il morbo di Parkinson, che anni fa lo aveva anche costretto ad annullare un tour), alla presenza di varie band ospiti come Aerosmith, Metallica e Guns ‘n’ Roses, oltre ovviamente ai suoi Black Sabbath. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

