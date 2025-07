Ozzy Osbourne, il leggendario frontman di Black Sabbath, è morto oggi all’età di 76 anni. A darne l’annuncio è stata la sua famiglia in un comunicato. «Era con la sua famiglia e circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento», si legge nella nota. Il commiato di Ozzy Osbourne, dopo l’addio alle scene. Meno di 20 giorni fa, il 5 luglio, Ozzy Osbourne era salito sul palco di Birmingham con i Black Sabbath per il suo concerto d’addio, che da subito è stato riconosciuto come un evento che sarebbe entrato nella storia della musica. Il “Principe delle tenebre”, al secolo John Michael Osbourne, era nato il 3 dicembre del 1948 in un sobborgo operaio dell’Inghilterra postbellica, crescendo in mezzo alle ristrettezze e alla noia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È morto Ozzy Osbourne, la sua leggenda vive: l’esistenza rivoluzionaria e il testamento del “Principe delle tenebre”