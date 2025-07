E' morto il tiktoker Thiago Elar aveva raccontato la solitudine dall' ospedale

E’ morto ieri in ospedale a Treviglio, in provincia di Bergamo, per cause naturali Thiago Elar, ragazzo di 27 anni transgender e tiktoker da quasi 150 mila seguaci. La notizia della scomparsa l’hanno data la madre e i nonni. «Sei volata in cielo tra gli angeli», il messaggio che accompagna l’annuncio dei funerali che si svolgeranno domani a Osio Sotto dove Elar abitava. Nei post raccontava. 🔗 Leggi su Feedpress.me

