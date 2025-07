È morto all’età di 76 anni Ozzy Osbourne

È morto martedì mattina, all’età di 76 anni, Ozzy Osbourne, icona assoluta dell’heavy metal. A darne notizia è stata la famiglia, spiegando che il cantante è scomparso circondato dai suoi cari. A Osbourne era stato diagnosticato il morbo di Parkinson nel 2019. Solo poche settimane fa aveva salutato il suo pubblico in occasione del concerto d’addio dei Black Sabbath nella sua città natale, Birmingham, esibendosi su un trono insieme ai membri originali della band. Ozzy Osbourne (Ansa). Dai Black Sabbath all’iconico The Osbournes: la carriera lunga mezzo secolo di Ozzy Osbourne. Nato John Michael Osbourne nel 1948 ad Aston, quartiere operaio di Birmingham, crebbe in una famiglia modesta e conobbe da giovane il carcere per piccoli furti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

