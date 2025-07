Due serate dedicate alla Traviata di Verdi alla Reggia di Caserta

Torna la grande opera lirica nell’incantevole scenario della Reggia di Caserta con due serate d’eccezione, il 23 e il 25 luglio (ore 21), dedicate a La traviata di Giuseppe Verdi, uno dei capolavori assoluti del teatro musicale. Sotto la direzione del Maestro Daniel Oren, tra i più apprezzati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: serate - dedicate - verdi - traviata

The masked singer stagione 14: idee per serate a tema dedicate ai supereroi della musica - Le serate a tema rappresentano un elemento distintivo di The Masked Singer, offrendo agli spettatori esperienze musicali uniche e coinvolgenti.

Tre serate in centro città dedicate alle band indipendenti - Tre serate dedicate alla musica indipendente da tutta Italia: nasce la prima edizione del Pavia indie festival, kermesse gratuita che si terrà da venerdì 13 a domenica 15 giugno al parco Teresa Sarti di via San Giovannino e nella centralissima piazza del Carmine.

Longiano, torna il cinema all’aperto: quattro serate gratuite dedicate a cultura e socialità - Dal 17 giugno all’8 luglio torna a Longiano la rassegna di cinema all’aperto, la prima data nella suggestiva cornice del Castello Malatestiano per poi procedere nei parchi di Budrio, Ponte Ospedaletto e Crocetta.

– ! Il Piccolo Festival della Poesia e delle Arti Notturne prosegue con tanti nuovi appuntamenti tra poesia, arte, e musica! Ecco il programma dettagliato delle serate che si svolgeranno : Vai su Facebook

Giugno di Note: musica e parole in Piazzale San Francesco; San Massimo apre le porte a Giuseppe Verdi; Celebri colonne sonore al Lazzaretto di Cagliari il 9-10 agosto.

La Traviata alla Reggia di Caserta: due serate d’opera per ‘Un’Estate da RE’ - Il cortile monumentale della Reggia di Caserta si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva: La Traviata di Giuseppe Verdi, in scena mercoledì 23 e venerdì 25 ... Scrive msn.com

Il cinema racconta Verdi, tre serate al Caracalla Festival - E' l' omaggio che il Caracalla Festival tributa al grande musicista nel Teatro del Portico, lo spazio delle Terme di Caracalla davanti al Tempio di ... Come scrive ansa.it