Dormiva con le porte aperte la polizia entra in casa e trova 54 piante di marijuana

MORCIANO DI LEUCA -  Si addormenta in casa con le porte d'ingresso aperte e giĂ dall'esterno si avverte l'odore della marijuana: è così che un 47enne di Morciano di Leuca (di cui al momento non si conoscono le generalitĂ complete) è finito nei guai nella serata di ieri, quando la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

