Doppio appuntamento in piazzetta Bagnasco ospiti le autrici Adriana Giotti e Alessia Cannizzaro

Due autrici, due penne che fanno volare alte le emozioni, custodendole tra le pagine delle loro opere. SarĂ un pomeriggio effervescente, quello in programma mercoledì 23 Luglio in piazzetta Bagnasco, dove l’attenzione sarĂ puntata su due libri “La Motrice del Pensiero: I talenti” di Adriana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

La nuova stagione di piazzetta Bagnasco, apre l’incontro “Eco di voci libere” - Riparte dalle donne, dialogando di energie che innescano meccanismi virtuosi, la nuova stagione di piazzetta Bagnasco, pronta a superare la precedente con ospiti capaci di trasformare in eventi gli incontri che animano la platea.

“L'educazione sbagliata”, il libro di Duilio Scalici dà il via alla presentazioni editoriali in piazzetta Bagnasco - Immaginatevi una società progettata per essere perfetta. Dove donne e uomini vengono strappati dal grembo materno in tenera età per venire istruiti da sapienti maestri che impartiscono un’educazione rigida, priva di contaminazioni culturali.

“lLoop out. D’amore e di rabbia”, il libro d’esordio di Betty C. in piazzetta Bagnasco - "Tornai a Palermo, a casa mia; avevo ricominciato a fare uso di sostanze. L’eroina ormai era il mio rifugio da questa società , da tutte le bugie e le delusioni della mia vita di merda.

Libri e incontri a piazzetta Bagnasco, doppio appuntamento con Salvo Palazzolo e Francesco Scrima - Saranno “L’amore in questa città” di Salvo Palazzolo e “La disciplina dei colori” di Francesco Scrima i libri protagonisti del pomeriggio di mercoledì 9 luglio in piazzetta Bagnasco. Da palermotoday.it