Diritti in agricoltura tour nei campi modenesi per le Brigate del lavoro Flai Cgil

E’ partita in questi giorni la campagna "Diritti in campo" delle "Brigate del lavoro Flai Cgil Modena", che vede impegnati sindacalisti, delegati e delegate, nelle campagne di Modena e provincia per incontrare operai e operaie del settore agricolo, fornendo loro assistenza, informazioni e aiuto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: diritti - brigate - lavoro - flai

"Diritti in campo con le brigate del lavoro": arriva la campagna della Flai Cgil Vai su Facebook

CAMPAGNE MODENESI, LE BRIGATE DEL LAVORO FLAI CGIL PORTANO I “DIRITTI IN CAMPO”; Diritti in agricoltura, tour nei campi modenesi per le Brigate del lavoro Flai Cgil; Con le Brigate del Lavoro contro il caporalato.

Diritti in campo, brigate del lavoro Flai contro il caporalato - Diritti in campo, brigate del lavoro Flai contro il caporalato Gagliardi: 'Spieghiamo ai lavoratori i loro diritti' FOGGIA , 15 luglio 2024, 11:08 ... ansa.it scrive

Le Brigate del lavoro portano diritti nelle campagne a sud di Roma - Dentro un pezzo di pianura bruciata dal sole e dagli incendi di sterpaglie al lato dei campi rom, dall’odore acre dell’ennesimo centro rifiuti andato a fuoco, tra gli ombrelloni che proteggono le pros ... Come scrive articolo21.org