Demon Slayer il nuovo film è stato già hackerato? Un record illegale a pochi giorni dall' uscita in Giappone

A pochi giorni dalla sua uscita nelle sale giapponesi, il nuovo film di Demon Slayer a quanto pare è già stato piratato e distribuito illegalmente online. Demon Slayer: Infinity Castle pare essere già stato piratato e distribuito illegalmente online, prontamente frenato da rigidi controlli. Su Reddit e TikTok però fioccano link, richieste e frammenti video, segno di un desiderio globale frustrato da una distribuzione ancora troppo lenta e geolocalizzata. L'episodio riaccende il dibattito tra fan delusi, diritti d'autore e strategie di mercato. Demon Slayer: Infinity Castle hackerato e online Mentre Demon Slayer: Infinity Castle approda nei cinema giapponesi, la rete lo ha già fagocitato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Demon Slayer, il nuovo film è stato già hackerato? Un record illegale a pochi giorni dall'uscita in Giappone

