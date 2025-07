Dawson’s Creek dopo 20 anni la coppia Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme

Katie Holmes e Joshua Jackson, gli indimenticabili Joey Potter e Pacey Witter di Dawson’s Creek, tornano a recitare fianco a fianco a oltre vent’anni dalla fine della serie. I due attori, che all’epoca vissero anche un breve amore nella vita reale, sono stati sorpresi insieme a New York sul set di un nuovo film dal titolo Happy Hours, scritto e diretto dalla stessa Katie Holmes. È la prima volta che i due tornano a lavorare insieme dai tempi del teen drama che li rese famosi. Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme dopo Dawson’s Creek. Le riprese di Happy Hours sono appena iniziate a New York, sancendo il ricongiungimento artistico di Katie Holmes e Joshua Jackson a oltre vent’anni di distanza dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dawson’s Creek, dopo 20 anni la coppia Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme

