Date Fiction Rai autunno 2025 | la programmazione su Rai 1 Rai 2 e Rai 3

L’autunno 2025 delle fiction Rai si preannuncia ricco di emozioni e grandi ritorni. Dalla serie internazionale Sandokan con Can Yaman, passando per le terze stagioni di Blanca, Cuori, Un Professore e Il Commissario Ricciardi. Atteso anche il ritorno di Makari 4 e il debutto di La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi, oltre a Balene con Veronica Pivetti e Carla Signoris. E poi ancora la novità Kabul con Gianmarco Saurino e la serie Estranei in onda su Rai 2. Ecco le date delle fiction Rai 2025. Date Fiction Rai autunno 2025: da settembre a dicembre. Fiction Rai settembre 2025. Fiction Rai ottobre 2025. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Date Fiction Rai autunno 2025: la programmazione su Rai 1, Rai 2 e Rai 3

