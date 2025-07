Da Sorrentino a Nino D' Angelo ecco come Napoli è presente al Festival di Venezia

"Dovete coltivare il valore della vita. Una vita che è continuamente oltraggiata. Si uccide per nulla e questo è uno scempio. Ricordate, il cinema non deve raccontare solo buone favole ma anche i valori che vengono vilipesi” dice Toni Servillo dalla Sala Truffaut del Festival di Giffoni, che sarĂ . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

La Grazia di Paolo Sorrentino apre in Concorso il Festival di Venezia 2025 - La Grazia di Paolo Sorrentino apre in Concorso il Festival di Venezia 2025 La Grazia di Paolo Sorrentino, una storia d’amore che vede nuovamente il regista dirigere Toni Servillo, è stato scelto come film d’apertura della prossima Mostra del Cinema di Venezia.

Da Patty Smith a Paolo Sorrentino, presentata la nuova edizione del Festival della Bellezza: «Al centro l'emozione della meraviglia» - “La Meraviglia” è il tema della XII edizione del Festival della Bellezza che andrà in scena in 27 luoghi d’arte simbolo del patrimonio storico-artistico italiano dal VI secolo a.

La grazia di paolo sorrentino apre il festival di venezia 2025 - La prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si preannuncia come un evento di grande rilievo, con l’anteprima mondiale di un film che promette di lasciare il segno nel panorama cinematografico internazionale.

Paolo Sorrentino a Ventotene! Oggi su Il Messaggero: il celebre regista premio Oscar, il 26 luglio, sarà ospite d'onore al Ventotene Film Festival, dove riceverà il Premio all'Eccellenza Internazionale. Un riconoscimento alla sua visione unica e al contributo s

