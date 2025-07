Cristiana Girelli lascia Italia-Inghilterra in lacrime e zoppicando per un brutto infortunio muscolare

Brutta tegola per l'Italia di Soncin che nel secondo tempo della semifinale degli Europei contro l'Inghilterra è costretto perdere Cristiana Girelli per un problema di natura muscolare. La capitana azzurra ha lasciato il campo zoppicante e con le lacrime agli occhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Posso ancora dare tanto, intervista a Cristiana Girelli - Per la mia generazione, quella dei nati negli anni Ottanta, il calcio femminile aveva un nome e cognome: Carolina Morace.

Juventus Women, continua l’avventura delle ragazze in bianconero nell’Europeo svizzero: il “diario” juventino racconta di pareggio amaro per le Azzurre di Soncin: nell’1-1 contro il Portogallo brilla la stella di Cristiana Girelli - di Redazione JuventusNews24 Juventus Women, gli Europei femminili vedono le Azzurre raccogliere un pareggio amaro: nell’1-1 contro il Portogallo solo la Girelli impressiona.

Segna, sorride e sforna magie: dentro la vita di Cristiana “La Chef” Girelli, la regina del calcio azzurro - Cristiana Girelli, nata il 23 aprile 1990 a Gavardo (Brescia), Toro, è una delle figure più luminose del calcio femminile italiano, protagonista assoluta nella storica qualificazione dell’Italia alle semifinali degli Europei Femminili 2025.

FENOMENO! Con una doppietta e QUESTO cabezazo all'ultimo minuto contro la Norvegia, Cristiana Girelli manda in semifinale l'Italia femminile all'Europeo che si sta disputando in Svizzera. Ora la vincitrice tra Svezia ed Inghilterra Il 2-1 finale permet Vai su Facebook

L'Italia Femminile è nella storia. Le azzurre battono 2 a 1 la Norvegia e si qualificano alle semifinali dell'Europeo. Decisiva,ancora una volta,Cristiana Girelli,autrice di una doppietta e della rete decisiva al 90' che vale il passaggio del turno.Ora o l’inghilterra o l Vai su X

