Cristiana Girelli infortunata durante Italia-Inghilterra | cos’è successo nella semifinale degli Europei femminili

Passa da poco il sessantesimo minuto della semifinale europea tra Italia e Inghilterra, con le azzurre in quel momento avanti per 1-0. Ma, a Ginevra, è proprio quella la fase in cui l’attacco azzurro è costretto a fare a meno di Cristiana Girelli in modo ben poco naturale. Durante un contrasto di gioco l’azzurra, giĂ stanca e con segni che giĂ erano abbastanza invitanti verso la possibilitĂ di un cambio, cade a terra molto dolorante nella zona della coscia sinistra, l’espressione contratta in una smorfia di dolore. Per lei la partita di fatto finisce subito, nonostante l’intervento dello staff medico dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cristiana Girelli infortunata durante Italia-Inghilterra: cos’è successo nella semifinale degli Europei femminili

Posso ancora dare tanto, intervista a Cristiana Girelli - Per la mia generazione, quella dei nati negli anni Ottanta, il calcio femminile aveva un nome e cognome: Carolina Morace.

Juventus Women, continua l’avventura delle ragazze in bianconero nell’Europeo svizzero: il “diario” juventino racconta di pareggio amaro per le Azzurre di Soncin: nell’1-1 contro il Portogallo brilla la stella di Cristiana Girelli - di Redazione JuventusNews24 Juventus Women, gli Europei femminili vedono le Azzurre raccogliere un pareggio amaro: nell’1-1 contro il Portogallo solo la Girelli impressiona.

Segna, sorride e sforna magie: dentro la vita di Cristiana “La Chef” Girelli, la regina del calcio azzurro - Cristiana Girelli, nata il 23 aprile 1990 a Gavardo (Brescia), Toro, è una delle figure più luminose del calcio femminile italiano, protagonista assoluta nella storica qualificazione dell’Italia alle semifinali degli Europei Femminili 2025.

Un sogno coltivato sin da bambina! Autrice della doppietta che ha permesso all’Italia di battere la Norvegia e volare in semifinale agli Europei, Cristiana Girelli è cresciuta nell’ASD Rigamonti Nuvolera, società del comune bresciano dove oggi è cittadina on Vai su Facebook

Cristiana Girelli lascia Italia-Inghilterra in lacrime e zoppicando per un brutto infortunio muscolare - Brutta tegola per l'Italia di Soncin che nel secondo tempo della semifinale degli Europei contro l'Inghilterra è costretto perdere Cristiana Girelli per ... fanpage.it scrive

Europei 2025: chi è Cristiana Girelli la calciatrice più pagata - La giocatrice della Juventus Women ha trascinato l'Italia femminile fino alla semifinale dell'Europeo. Da msn.com