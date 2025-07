Crescenzio Sepe inviato speciale del Papa per la pace in Ucraina

Un’importante nomina per il cardinale Crescenzio Sepe. Papa Leone XIV ha scelto l’ex arcivescovo di Napoli come suo inviato speciale alla celebrare il 650° anniversario della creazione della Metropolia di Haly?, che si terrà a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta il prossimo 6 settembre. A 82 anni, Sepe, originario del Comune casertano di Carinaro, sarà il rappresentante del Pontefice come messaggero di pace in un’Ucraina devastata dal conflitto bellico con la Russia. Questo non sarà il primo viaggio diplomatico per il cardinale, che ha una lunga carriera nella diplomazia vaticana alle spalle. 🔗 Leggi su Ildenaro.it