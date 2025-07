costini nuovo segretario della ugl salute rieti sfida per uscire dagli schemi di potere del passato riconoscendo ruolo centrale degli operatori

La UGL Salute Rieti ha il suo nuovo segretario. È Felice Costini, Chicco come è conosciuto nel panorama sabino, regionale e laziale per il suo grande impegno professionale e politico. È Medico di medicina generale a Rieti dal 2000, in precedenza è stato medico di medicina penitenziaria presso il carcere di Rieti dal 2018 al 2022 e medico di continuità assistenziale dal 2000 al 2023. È stato Presidente provinciale di Alleanza Nazionale dal 2000 al 2010 ed Assessore al Comune di Rieti dal 2003 al 2011. È stato, con Gianni Alemanno, uno dei fondatori del Movimento Indipendenza. “Lo storico successo della UGL Salute, che ha visto per la prima volta eleggere una sua RSU alla ASL di Rieti, ci ha dimostrato che il comparto sanità nella nostra provincia ha necessità di una nuova rappresentanza sindacale, capace di uscire dagli schemi di potere del passato - osserva Costini in una nota - Il mio ruolo, legato all'esperienza e purtroppo all'età, sarà quello di traghettare una nuova classe dirigente in grado di consolidare la fiducia che ci è stata data alle ultime elezioni e trasformarla in nuova energia per andare ancora oltre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

