Corruzione e stalking tra forze dell'ordine e imprenditori a Pavia | chiesti 8 anni per un carabiniere

È in corso a Pavia il processo legato all'indagine "Clean 2" su presunti casi di corruzione e stalking che avrebbero coinvolto rappresentanti delle forze dell'ordine e imprenditori. Tra loro anche Antonio Scoppetta, carabiniere del nucleo forestale, per il quale i pm hanno chiesto 8 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: corruzione - stalking - forze - ordine

Dalla corruzione allo stalking “dei carabinieri” sull’ex fidanzata di Pappalardo: chiesti 8 anni di carcere per Antonio Scoppetta - Pavia – Otto anni di reclusione. È la pena richiesta oggi dai pubblici ministeri del tribunale di Pavia per Antonio Scoppetta, carabiniere del nucleo forestale accusato di corruzione e stalking nell’ambito dell’ inchiesta Clean 2.

Dalla corruzione allo stalking “dei carabinieri” sull’ex fidanzata di Pappalardo: chiesti 8 anni di carcere per Antonio Scoppetta; Corruzione e stalking tra forze dell'ordine e imprenditori a Pavia: chiesti 8 anni per un carabiniere; Corruzione e stalking, l’ex ufficiale Pappalardo rimane agli arresti domiciliari.

Dalla corruzione allo stalking “dei carabinieri” sull’ex fidanzata: chiesti 8 anni di carcere per Antonio Scoppetta - Il processo dell’inchiesta Clean 2: chiesta condanna per Antonio Scoppetta. msn.com scrive

Tirrenia, si indaga per corruzione: biglietti gratis a magistrati ... - Tirrenia, si indaga per corruzione: biglietti gratis a magistrati, ammiragli e forze dell'ordine L'inchiesta ha portato anche al sequestro di 3 traghetti 1 Minuto di Lettura ... Come scrive ilmessaggero.it