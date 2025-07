2025-07-22 17:43:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: 7. De Ligt 197.5 milioni di euro in 3 trasferimenti. De Ligt è il primo difensore di questa classifica. Anche lui come Joao Felix si è fatto notare fin da giovanissimo con il suo primo club. La sua carriera, così come quella di tanti altri talenti olandesi, è iniziata all’Ajax. Alla guida della difesa di Ten Hag si è fatto notare dai migliori club del mondo, ritrovandosi alla Juventus nel 85,5 milioni di euro nell’estate del 2019. In tre anni in bianconero, superato l’inizio difficile, De Ligt si è confermato un ottimo difensore, tanto da convincere il Bayern Monaco a mettere sul piatto 67 milioni di euro per portarlo in Baviera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio