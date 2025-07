Contrasto al gioco delle tre campanelle | una denuncia per gioco d' azzardo e un arresto per furto

Prosegue l'impegno della Polizia locale di Rimini nel contrasto al fenomeno del gioco delle tre campanelle. Lunedì (21 luglio), durante il turno serale, una pattuglia della squadra di polizia giudiziaria ha arrestato una persona a Rivazzurra, per furto e gioco d'azzardo. L'intervento è scattato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: gioco - contrasto - campanelle - azzardo

Salerno ospita In Nome della Legalità : gioco legale, dati di settore e contrasto alla criminalità - L’iniziativa itinerante In Nome della Legalità , organizzata da Codere Italia, ritorna a Salerno con l’obiettivo di promuovere il gioco legale e analizzarne l’impatto socio-economico.

Contrasto al gioco d’azzardo patologico, il bando di Ats Bergamo per gli ambiti territoriali - Bergamo. Con il finanziamento da parte di Regione Lombardia di 1.631.391 euro, Ats Bergamo adotta in via definitiva il Piano Locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) 2025-2027, che mira a potenziare prevenzione, cura e integrazione sul territorio bergamasco.

Como, attivitĂ a contrasto dei flussi migratori irregolari a bordo dei treni. La Polizia di Stato identifica 36 persone. Leggi: https://questure.poliziadistato.it/it/Como/articolo/2957686625827fd4e699426434 Vai su Facebook

Contrasto al gioco delle tre campanelle: una denuncia per gioco d'azzardo e un arresto per furto; Contrasto al gioco delle tre campanelle. Una denuncia per gioco d’azzardo e un arresto per furto a Rivazzurra; Contrasto al gioco delle tre campanelle: 14 persone identificate e 15 denunce per gioco d'azzardo nei servizi di questi giorni della Polizia Locale di Rimini tra Miramare e Marina Centro.

Rimini, pallinaro arrestato per borseggio di un passante - Prosegue l'impegno della Polizia Locale di Rimini nel contrasto al fenomeno del gioco delle tre campanelle. Riporta chiamamicitta.it

Gioco d'azzardo. Pallinari sorpresi in azione dalla Polizia Locale, tre denunce - La Polizia Locale di Rimini ha denunciato a piede libero tre persone sorprese, lunedì sera, sui Viali delle regine a proporre il gioco delle tre campanelle e indiziate per il reato di gioco d’azzardo. Secondo newsrimini.it