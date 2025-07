Confagricoltura sui tagli proposti dall’Ue | Agricoltori abbandonati al proprio destino

“Garantire l’accesso a cibo sano, sostenibile ed a prezzi accessibili: questo rappresenta la Pac (Politica Agricola Comune, ndr), uno strumento imprescindibile per l’Unione Europea, per questo deve rimanere al centro della strategia alimentare e agricola dell’Ue”. È quanto afferma il presidente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: confagricoltura - tagli - proposti - agricoltori

Confagricoltura: no ai tagli UE al bilancio agricolo - Domani a Bruxelles Confagricoltura protesta contro la proposta UE di accorpamento PAC: servono più risorse per il futuro dell’agricoltura europea.

Pac, Confagricoltura in piazza a Bruxelles contro i tagli - Mercoledì 16 luglio a Bruxelles, in concomitanza con la presentazione della proposta della Commissione europea sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale post-2027, Confagricoltura ha convocato in loco la sua Giunta nazionale, partecipando poi alla marcia simbolica verso la sede della Commissione.

Confagricoltura Bruxelles (@ConfagriBxl) on X Vai su X

“Siamo a Bruxelles per dire NO al Fondo Unico. La presidente von der Leyen distrugge 70 anni di storia. Oggi più che mai abbiamo bisogno di sicurezza alimentare e, come agricoltori, vogliamo essere sempre più competitivi e in grado di vincere le sfide ch Vai su Facebook

Confagricoltura sui tagli proposti dall’Ue: “Agricoltori abbandonati al proprio destino; Tagli UE alla PAC: la Sardegna perde 600 milioni, agricoltori sul piede di guerra; In Germania i trattori bloccano l'economia: agricoltori in rivolta da fine dicembre per il taglio dei sussidi al gasolio, la protesta continua.

Tagli alla Pac: gli agricoltori mantovani insorgono contro Bruxelles. Confagricoltura si mobilita: inaccettabile - MANTOVA Una proposta di revisione della Pac, la politica agricola comunitaria, che somiglia più a una mazzata (ulteriore) per gli agricoltori e che di ... Secondo vocedimantova.it

Tagli ai fondi Pac. Confagricoltura Romagna: “Inaccettabili, a rischio il futuro delle nostre imprese” - Confagricoltura Forlì Cesena e Rimini interviene sui tagli anunciati dall'Europa sull'agricoltura. Segnala chiamamicitta.it