Conceicao Juve Chico è arrivato al J|Medical! Stanno per cominciare le sue visite mediche | dopodiché firma sul contratto e ufficialità – VIDEO

Conceicao Juve, il portoghese è arrivato al JMedical per sostenere le proprie visite mediche: le primissime immagini della sua avventura bianconera 2.0. La Juventus si prepara ad accogliere ufficialmente Francisco Conceição. L’esterno offensivo portoghese, classe 2002, è arrivato pochi minuti fa al JMedical per sostenere le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Juve a titolo definitivo. Dopo una stagione in prestito in cui ha convinto la dirigenza e il tecnico Igor Tudor, Conceição è pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, Chico è arrivato al J|Medical! Stanno per cominciare le sue visite mediche: dopodiché firma sul contratto e ufficialità – VIDEO

In questa notizia si parla di: arrivato - medical - visite - mediche

David Juve, l’attaccante è arrivato al J Medical! Visite mediche e poi inizierà la sua avventura in bianconero: il VIDEO - di Redazione JuventusNews24 David Juve, l’attaccante è arrivato al J Medical: tutti i dettagli e il racconto di questa giornata importante per i bianconeri.

Calciomercato Juve, Jonathan David è arrivato al J Medical: ecco l’accoglienza dei tifosi bianconeri – VIDEO - Le ultime sul calciomercato della Juve, con l’arrivo di Jonathan David al J Medical per le visite mediche.

Ultimissime Juve LIVE: oggi il primo giorno in bianconero di Jonathan David, il canadese è arrivato al J|Medical - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Noa #Lang intorno alle 9.20 è arrivato presso la Clinica Villa Stuart per sostenere le visite mediche per conto della SSC #Napoli. Vai su Facebook

FOTO MN - Modric è arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche Vai su X

Juve, David è ufficiale: 'Un onore essere qui'; Alberto Costa al J|medical; Juve-Kolo Muani, ieri visite: attesa ufficialità .

TJ - CONCEICAO arrivato al JMedical: visite mediche in corso (FOTO E VIDEO) - Francisco Conceicao è arrivato al JMedical per sottoporsi alle visite mediche con la Juventus prima di firmare il contratto che lo legherà ... Segnala tuttojuve.com

Akinsanmiro, prima di raggiungere il Pisa visite mediche... a casa Juve: controlli al J-Medical per lui - Il Pisa accelera: nelle prossime ore svolgeranno le visite mediche i tanto attesi nuovi arrivi della squadra di Alberto Gilardino, ovvero il portiere Simone Scuffet ed Ebenezer Akinsanmiro, il centroc ... Secondo msn.com