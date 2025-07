Compare per errore la scritta Corsia chiusa per alcune ore Il Comune | Chi è passato non sarà multato

Per un errore tecnico la telecamera per il controllo degli accessi in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna in mattinata, per alcune ore, sul pannello a messaggio variabile si è attivitĂ la scritta rossa “corsia chiusa”, quando il transito è riservato solo ai veicoli autorizzati. Si informa che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: errore - scritta - corsia - chiusa

Papa Francesco, l’errore sulla tomba: cosa si nota sulla scritta del suo nome - Il 7 maggio si aprirà il conclave che dovrà eleggere il successore di Papa Francesco. I cardinali elettori si riuniranno nella Cappella Sistina per iniziare il complesso processo che porterà all’elezione del nuovo Pontefice.

Errore grafico sulla tomba del Papa: così la scritta Franciscus diventa disarmonica - La regola vuole che ci sia la stessa distanza tra le lettere, nella scritta sulla lapida la distanza è disarmonica

C’è un errore nella scritta sulla tomba di Papa Francesco: la sequenza di lettere è disarmonica - Chi ha inciso la scritta "Franciscus" sulla lapide di Bergoglio ha esagerato la distanza tra le lettere R, A, e N.

Tragico schianto sulla strada per Selvino: morto un motociclista di 53 anni. L’incidente è avvenuto sabato 28 giugno verso le 10.30 in territorio di Nembro all’altezza della deviazione per L’on. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi. reel di Yuri Colleoni Vai su Facebook

Compare per errore la scritta Corsia chiusa per alcune ore. Il Comune: Chi è passato non sarà multato; Marina di Ravenna. “Corsia chiusa” per errore tecnico. Dal Comune: Nessuno sarà sanzionato; Marina di Ravenna, corsia riservata chiusa per errore questa mattina. “Ma nessuna multa”.

Marina di Ravenna, corsia riservata chiusa per errore questa mattina. “Ma nessuna multa” - Per un errore tecnico la telecamera per il controllo degli accessi in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna questa mattina, martedì 22 ... Segnala corriereromagna.it

Telecamera di Marina di Ravenna: per errore attivata la scritta rossa “corsia chiusa”. Nessuna sanzione - Per un errore tecnico la telecamera per il controllo degli accessi in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna in mattinata, per alcune ore, sul pannello a messaggio variabile si è attività la scritta ... Si legge su ravennawebtv.it