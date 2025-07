Colombo lascia ancora il Milan | è fatta per il trasferimento al Genoa la formula

2025-07-22 19:28:00 Arrivano conferme: Federico Targetti 22 lug 2025, 21:28 Ultimi aggiornamenti: 22 lug 2025, 21:28 L’attaccante cerca la consacrazione dopo l’esperienza a Empoli: sarà lui l’erede di Pinamonti nello scacchiere di Vieira E’ tutto fatto per il trasferimento di Lorenzo Colombo dal Milan al Genoa: l’attaccante classe 2002, in passato in prestito dai rossoneri alla Cremonese, alla SPAL, al Lecce, al Monza e all’Empoli, cerca di confermarsi nuovamente tra i professionisti e stavolta è il turno del Grifone, che, come riporta Matteo Moretto, è giunto sul rettilineo finale per mettere a disposizione del confermatissimo tecnico Patrick Vieira un attaccante che sostituisca Andrea Pinamonti, tornato al Sassuolo e a sua volta in attesa di conoscere il proprio futuro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com