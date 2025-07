Milano, 22 luglio 2025 – Uno studio clinico sta portando buoni risultati nel trattamento delle forme medio gravi della colite ulcerosa: un nuovo anticorpo monoclonale, infatti, ha portato in alcuni pazienti affetti dalla malattia ad una remissione dei sintomi. La ricerca, condotta dall’UnitĂ di gastroenterologia del San Raffaele, è stata pubblicata da The Lancet. L’anticorpo monoclonale Afimkibart. Il trattamento della colite ulcerosa, malattia infiammatoria cronica dell'intestino, con il nuovo anticorpo monoclonale Afimkibart ha portato a una remissione dei sintomi e dei segni della malattia in alcuni pazienti affetti dalla sua forma moderato-grave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colite ulcerosa, studio clinico del San Raffaele con nuovo farmaco: remissione dei sintomi in pazienti medio gravi