Cinema a 10 anni dall’uscita torna sul grande schermo Tanna

Roma, 22 lug. (askanews) – A 10 anni dalla sua prima uscita nelle sale, torna sul grande schermo il film “Tanna” di Martin Butler e Bentley Dean, di nuovo al cinema dal 24 luglio in versione rimasterizzata grazie a Trent Film. Acclamato dalla critica, “Tanna” cominciò il suo percorso nel 2015 alla 30esima Settimana Internazionale della Critica (dove conquistò il Premio del Pubblico Pietro Barzisa), venendo poi invitato con grande successo a decine di festival internazionali, fino a giungere nel 2017 alla candidatura all’Oscar come Miglior Film Straniero. Il film racconta la struggente storia vera di un amore che cambiò la legge di un intero popolo ed è interpretato dalla popolazione del villaggio di Yakel, nell’isola di Vanuatu. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: tanna - cinema - anni - uscita

Torna l’Arena di Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI Municipio), l'iniziativa organizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma. Ecco la programmazione... Vai su Facebook

Cinema, a 10 anni dall’uscita torna sul grande schermo “Tanna”; ‘Tanna’: dal 24 luglio torna al cinema il film candidato all’Oscar; ‘Tanna’ torna in sala dal 24 luglio.

Cinema, a 10 anni dall’uscita torna sul grande schermo “Tanna” - (askanews) – A 10 anni dalla sua prima uscita nelle sale, torna sul grande schermo il film “Tanna” di Martin Butler e Bentley Dean, di nuovo al cinema dal 24 luglio in versione rimasteri ... Si legge su askanews.it

Tanna: indispensabile ritorno al cinema per i 10 anni - Torna sul grande schermo il film Tanna per il decimo anniversario dalla sua prima uscita nelle sale, al cinema dal 24 luglio in versione rimasterizzata grazie ... cinema.icrewplay.com scrive