Cina | Big Data Industry Expo a Guiyang dal 28 al 30 agosto

La 2025 China International Big Data Industry Expo si terra' dal 28 al 30 agosto a Guiyang, capoluogo della provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, secondo quanto emerso oggi in una conferenza stampa. L'esposizione mettera' in evidenza le innovazioni all'avanguardia che integrano i dati con l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di guidare la convergenza efficiente e la realizzazione del valore delle risorse di dati, dando un forte impulso all'aggiornamento industriale e alla crescita economica di alta qualita', secondo gli organizzatori. Wang Xudong, portavoce della National Data Administration (NDA), ha sottolineato l'accresciuta attenzione internazionale dell'evento, affermando che, in quanto prima esposizione globale al mondo incentrata sui dati, l'edizione di quest'anno sara' pioniera di una zona di partnership internazionale tra domanda e offerta.

In questa notizia si parla di: cina - data - industry - expo

