Ciao Ozzy a Milano l’omaggio degli Who

(Adnkronos) – Gli Who omaggiano Ozzy Osbourne in occasione della data milanese del loro tour 'The Song Is Over'. Poco prima dello show al Parco della Musica sui maxi schermi è stata proiettata una foto del frontman dei Black Sabbath scomparso oggi con i denti da vampiro, con tanto di ali da pipistrello e la . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ozzy - ciao - milano - omaggio

Ciao Ozzy, a Milano l'omaggio degli Who; “Ciao Ozzy”, a Milano l’omaggio degli Who; Ciao Ozzy, a Milano l'omaggio degli Who.

“Ciao Ozzy”, a Milano l’omaggio degli Who - (Adnkronos) – Gli Who omaggiano Ozzy Osbourne in occasione della data milanese del loro tour 'The Song Is Over'. Secondo meridiananotizie.it