Ci pensa sempre Kelly l’Inghilterra passa 2-1 contro l’Italia Fino al 95esimo le Azzurre erano in finale all’Europeo

Ci pensa sempre Chloe Kelly. Come in finale tre anni fa contro la Germania, sempre subentrata, sempre ai tempi supplementari. Stavolta, l’attaccante colpisce l’Italia, che esce dall’Europeo femminile in semifinale perdendo contro l’Inghilterra 2-1 in rimonta. L’Italia perde anche Cristiana Girelli, costretta al cambio al 60esimo per un problema muscolare. L’attaccante della Juventus e trascinatrice della Nazionale finora, esce dal campo in lacrime e lascia il posto a Piemonte. L’Italia esce in semifinale all’Europeo femminile contro l’Inghilterra. Le Azzurre soffrono, com’era inevitabile che fosse contro le campionesse d’Europa in carica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ci pensa sempre Kelly, l’Inghilterra passa 2-1 contro l’Italia. Fino al 95esimo, le Azzurre erano in finale all’Europeo

