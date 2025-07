Chi erano Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano le vittime dell’ultraleggero precipitato nel Bresciano

L’avvocato milanese con la passione per il volo e la compagna hanno perso la vita nell’incidente. Una passione coltivata in silenzio e con dedizione, quella per il volo, è costata la vita a Sergio Ravaglia, avvocato civilista milanese di 75 anni, e alla sua compagna, Anna Maria De Stefano, 60 anni. Sono loro le vittime dell’incidente avvenuto martedì 22 luglio sulla provinciale Corda Molle, nel tratto compreso tra Azzano Mella e Flero, in provincia di Brescia. La loro giornata era iniziata all’aviosuperficie di Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, dove Ravaglia era solito decollare con il suo ultraleggero. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

