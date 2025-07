Chi era Laura Santi la giornalista malata di sclerosi multipla e morta con il suicidio assistito che ha speso la vita per le battaglie civili

Giornalista e attivista, Laura Santi è morta ieri nella sua casa sua di Perugia a seguito dell'autosomministrazione di un farmaco letale.

Fine vita, parte la raccolta firme: "Libertà di scelta con Laura Santi" - Anche la città dell’acciaio è pronta a mobilitarsi per il fine vita, a fianco della giornalista perugina Laura Santi, affetta da sclerosi multipla progressiva.

Fine vita, Laura Santi: "Peggioro, ho bisogno di morire presto, preso contatti con la Svizzera" - Perugia, 29 aprile 2025 - "...  Io ho bisogno di morire presto e il motivo della mia scelta è soltanto il corpo.

“Ho bisogno di morire presto, ho diritto di farlo in Italia ma me lo impediscono”: la storia di Laura Santi - Laura Santi, giornalista e consigliera dell'Associazione Luca Coscioni, ha scritto in una lettera ai soci: "Ho bisogno di morire presto".

