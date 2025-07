Chi era Anna Maria De Stefano la donna morta sull'ultraleggero precipitato sull'autostrada a Brescia

Si chiamava Anna Maria De Stefano la 60enne che si trovava insieme all'avvocato Sergio Garavaglia sull'ultraleggero che è precipitato questa mattina, martedì 22 luglio, sull'autostrada di Brescia. I corpi delle due vittime sono stati ritrovati carbonizzati all'interno del velivolo. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anna - maria - stefano - ultraleggero

Scarsa autostima, relazioni sbagliate, bisogno costante di approvazione: molte di queste dinamiche nascono dalla difficoltà di riconoscere la propria parte più autentica e di dar voce ai propri reali bisogni. Imparare a guardarsi dentro non è però così semplice. Da dove partire? A spiegarlo nel loro nuovo libro sono Anna De Simone e Ana Maria Sepe, fondatrici di Psicoadvisor. I loro consigli - ‘ C onosci te stesso ’, in greco ‘ gn?thi seautón ’. Era questa la scritta che campeggiava sul tempio del Dio Apollo a Delfi, un monito che per secoli ha influenzato i più importanti pensatori: da Socrate a Platone, da Kant a Nietzsche.

Anna Maria, il coraggio che resta: ad Avellino il tributo alla donna simbolo di speranza e solidarietà - Presso il Polo Giovani di Avellino si è svolta una serata di grande intensità emotiva per ricordare Anna Maria Lombardi, storica volontaria dell’associazione Amdos Avellino, scomparsa dopo una lunga battaglia contro il tumore al seno e, successivamente, contro un tumore allo stomaco e altre.

Consorzio Valle dell’Irno, la Presidente Anna Petta: “Benvenuto al nuovo direttore Maria Grazia Sessa” - La Presidente Anna Petta: “Con lei rafforziamo un modello di welfare inclusivo, trasparente e al passo con le sfide del presente”.

Brescia, ultraleggero precipita sull’autostrada A4: sono morti Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano; Chi era Anna Maria De Stefano, la donna morta sull'ultraleggero precipitato sull'autostrada a Brescia; Ultraleggero precipita ed esplode in autostrada: morti l'avvocato Sergio Ravaglia e la compagna Anna Maria De Stefano, le fiamme tra le vetture.

Chi era Anna Maria De Stefano, la donna morta sull’ultraleggero precipitato sull’autostrada a Brescia - Si chiamava Anna Maria De Stefano la 60enne che si trovava insieme all'avvocato Sergio Garavaglia sull'ultraleggero che è precipitato questa mattina ... Come scrive fanpage.it

Ultraleggero precipita ed esplode in autostrada: morti l'avvocato Sergio Ravaglia e la compagna Anna Maria De Stefano, le fiamme tra le vetture - Sono Sergio Ravaglia, avvocato milanese di 75 anni, e la compagna Anna Maria De Stefano, le due vittime dell'incidente avvenuto a Brescia. Segnala msn.com