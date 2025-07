La notizia della morte di Ozzy Osbourne è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Solo due settimane fa sul palco del Villa Park Stadium di Birmingham il frontman dei Black Sabbath si era riunito con la band per un ultimo leggendario concerto davanti a 40mila fan. L'artista, che dal 2020 combatteva contro il Parkinson, si era esibito su un trono nero ma era riuscito a portare a termine il concerto. Nessuno si sarebbe aspettato che, due settimane più tardi, morisse per l'aggravarsi improvviso della malattia. Accanto a lui c'erano i figli Kelly, Jack e Aimee e la moglie, Sharon Arden, vero pilastro della vita privata e pubblica di Ozzy Osbourne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Sharon Arden, moglie del cantante e vera star di "The Osbournes"