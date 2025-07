Chi è Kelly la figlia più famosa di Ozzy Osbourne

Com’è essere figlia di una rockstar? Cosa vuol dire essere cocca di papà quando il tuo papà è noto con il soprannome di principe delle tenebre? A questa domanda può rispondere soltanto Kelly Osbourne, la quarta – e decisamente più famosa – tra i sei figli del leader dei Black Sabbath. Kelly è cresciuta sotto i riflettori e nel mondo dello spettacolo ha scelto di rimanere anche una volta diventata grande, con un talento sfaccettato che l’ha portata a fare la cantante, l’attrice, opinionista e conduttrice. Kelly Osbourne, cresciuta in un reality show. Kelly Osbourne nasce a Londra il 27 ottobre del 1984, è la secondogenita di Sharon e Ozzy Osbourne, il rocker deceduto il 22 luglio 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi è Kelly, la figlia più famosa di Ozzy Osbourne

Kelly Osbourne si sposa, la proposta durante il concerto di addio del padre Ozzy: il video della sorpresa - Kelly Osbourne si sposa. L'attrice e cantante ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Sid Wilson, dj della band Slipknot, durante il concerto d'addio alle scene del padre Ozzy Osbourne.

Kelly Osbourne, con il suo anello di fidanzamento, è definitivamente la «regina delle api» - Con uno scintillante gioiello, Sid Wilson ha chiesto la mano della figlia di Ozzy Osbourne. Realizzato dall'orafo Pascal Mouawad, lo spettacolare anello tempestato di diamanti è ispirato al soprannome dato dal dj degli Slipknot alla cantante, ossia «ape»

Kelly Osbourne: bellissima e magrissima. L’incredibile trasformazione negli anni - Kelly Osbourne, figlia del celebre Ozzy, è l’esempio più lampante di come crescere a Hollywood, figlia di star famose, non sia per niente facile, per non dire traumatico.

