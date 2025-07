Chi è Anna Scavuzzo la vicesindaca scout fedelissima di Sala

Milano, 22 luglio 2025 – Vicesindaco da due consiliature, giĂ tra i banchi di Palazzo Marino con l’elezione di Giuliano Pisapia nel 2011, Beppe Sala ha scelto una fedelissima affidando la delega all’ Urbanistica ad Anna Scavuzzo, in attesa di individuare il successore dell’assessore dimissionario Giancarlo Tancredi. Classe 1976, cresciuta tra Lambrate e via Padova, si è laureata in Filosofia alla Statale e ha lavorato nella formazione e come docente nelle scuole primarie e secondarie. Non a caso, è assessore all’Istruzione, oltre che all’Agricoltura e ai Grandi Eventi. Ora, appunto, le è stata affidata anche l’Urbanistica ad interim. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi è Anna Scavuzzo, la vicesindaca scout fedelissima di Sala

