Tengono banco le cessioni in casa Juventus in vista delle prossime settimane. Como noto, i bianconeri dovranno sbloccare alcune situazioni in uscita per cercare di concretizzare alcune operazioni in entrare. Attenzione alla svolta imminente Mano alle cessioni e svolta immediata: Comolli e Modesto sono pronti a stravolgere la Juventus in vista della prossima stagione e occhio ai possibili addii imminenti. Come confermato nelle ultime ore, la dirigenza bianconera ha aperto concretamente le porte dell’addio a Nico Gonzalez. L’attaccante argentino piace a diversi club italiani, tra cui Atalanta e Inter, ma occhio anche alle sirene dall’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Cessioni Juventus, cinque addii e svolta improvvisa: via anche Perin