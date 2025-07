Cena siciliana e film ' L' abbaglio' all' Arena Adua

Domenica 27 luglio, dalle ore 20, VeganOsteria vi aspetta nella verde e accogliente Arena Adua per una deliziosa cena con le specialità della Sicilia occidentale ispirata al bellissimo film di Roberto Andò L' ABBAGLIO, con Toni Servillo, Ficarra e Picone. Biglietto film: 3,50 euro, biglietto cena. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: cena - film - abbaglio - arena

domenica 27 luglio, all'Arena Adua di Catania, il bellissimo film con Toni Servillo, Ficarra e Picone, che diverte ed emoziona raccontando un pezzo di storia della Sicilia. biglietto film: 3,50 euro biglietto cena: 6 euro inizio cena: ore 20 inizio film: ore 21 prenota Vai su Facebook

Cena siciliana e film 'L'abbaglio' all'Arena Adua; Arena Adua: Programma dei Film.

