Celebrity special di hit baking show con jesse tyler ferguson

ritorna “the great american baking show” con una edizione speciale e ospiti d’eccezione. La popolare competizione di pasticceria statunitense si rinnova con un evento esclusivo in streaming, previsto per il 16 agosto sulla piattaforma Roku. Questa nuova versione vede la partecipazione di numerose celebrità , tra cui un volto noto del panorama televisivo internazionale. L’attenzione degli appassionati è tutta rivolta a questa iniziativa che combina talento culinario e star power. una edizione speciale dedicata ai personaggi famosi. Il format tradizionale del programma viene arricchito da un segmento dedicato a celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Celebrity special di hit baking show con jesse tyler ferguson

In questa notizia si parla di: baking - show - celebrity - special

Celebrity Chef, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: chi ha vinto la sfida da Alessandro Borghese?; «Bake Off Celebrity Edition», ecco i nuovi cuochi vip; David Schwimmer, star di Friends, tra i protagonisti di The Great Celebrity Bake Off.

Where to watch The Great American Baking Show: Celebrity Holiday special - The Great American Baking Show: Celebrity Holiday will premiere on Friday, November 10 on The Roku Channel. Segnala digitaltrends.com

‘The Great American Baking Show Celebrity Holiday Special’ Exposes ... - “The Great American Baking Show Celebrity Holiday Special” is now available to stream on The Roku Channel. Come scrive yahoo.com