Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sulla gravidanza | Sta andando così

Sono passate circa dieci settimane da quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato con grande emozione di essere in attesa del loro primo figlio, una bambina che hanno già deciso di chiamare Clara Isabel. L’annuncio era arrivato l’11 maggio scorso tramite Instagram, accompagnato da parole dolci e piene di aspettativa: “Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto – scrivevano i due futuri genitori – ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere”. Oggi, dopo due mesi e mezzo da quel tenero post, Cecilia ha deciso di condividere con i suoi follower un aggiornamento sulla gravidanza, mostrandosi in modo semplice e autentico, senza trucco e con il pancione ormai ben evidente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it